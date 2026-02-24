Финский политик Армандо Мема на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за поиск очередных способов навредить Российской Федерации.

Поводом стало ее предупреждение, что если не удастся выделить Украине 90 млрд евро, то европейское объединение вернется к варианту с использованием замороженных активов России.

"Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению политика, если есть что-то, что может дать Европейскому союзу место за столом переговоров, так это возвращение этих активов и изменение отношения к Российской Федерации.

Каллас обозначила отправную точку для начала переговоров ЕС и России

Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать как 20-й пакет ограничительных мер в отношении РФ, так и выделение 90 млрд евро Украине до тех пор, пока бывшая советская республика не разблокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба".