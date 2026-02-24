Британский пророк предупредил человечество об опасности

72-летний «пророк судьбы» из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер предсказал, что 2026 год будет «опасным». Об этом сообщает «Царьград».

© Владимир Смирнов/ТАСС

Гамильтон-Паркер известен точностью своих прогнозов. СМИ приписывают ему предсказание пандемии коронавируса, выход Британии из ЕС, а также покушение на американского лидера Дональда Трампа и смерть королевы Елизаветы II. Также считается, что «пророк судьбы» предсказал начало спецоперации, сказав в 2021 году, что РФ «предпримет некоторые шаги» в сторону Украины.

Теперь пророк считает 2026 год опасным для человечества. Он ожидает ослабление НАТО, газовое облако над Японией и политические конфликты, которые могут позволить президенту Трампу продлить свое пребывание на посту президента США.

«Мир стремительно меняется, и я чувствую, что во время следующих выборов в Америке произойдут ужасные события, такие, как война», — заявил Гамильтон-Паркер, отметив, что Трамп может отменить выборы под предлогом военного положения.

По мнению «пророка судьбы», большой конфликт может случиться из-за недовольства Америки по поводу сближения России и Китая. При этом британец призывает людей «сохранять оптимизм», обещая, что после бурных времен возникнет «более стабильный мир».