Зеленский обратился к Западу с одним требованием

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Евросоюз (ЕС) прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок.

© MARCIN OBARA/EPA/TACC

Об этом лидер Украины заявил в интервью изданию Financial Times.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — обратился к Западу он.

Зеленский подчеркнул, что присоединение Украины к странам-участницам Евросоюза должно состояться в 2027 году.

Украинский политик также рассказал, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Однако он добавил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности создает «большие риски».

Зеленский обратился с призывом к Трампу

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он отметил, что Вашингтон очень влиятелен и не может оставаться вне конфликта. Глава Украины также выразил надежду на то, что Трамп перед Конгрессом поддержит Киев в конфликте с Москвой.