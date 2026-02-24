Трамп встревожен невозможностью решить вопрос с Ираном «одним ударом»

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство тем, что его советники не могут гарантировать успех единственного военного удара по Ирану без риска затяжной конфронтации. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп настаивает на предоставлении вариантов, которые позволили бы нанести «сокрушительный удар», способный заставить Тегеран вернуться к переговорам на выгодных для Вашингтона условиях. Однако военные планировщики предупредили, что такой исход гарантировать невозможно, и любой ограниченный удар может открыть путь к более широкому конфликту.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность крупномасштабной атаки на Иран в случае, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут результата. 20 февраля американский лидер подтвердил, что рассматривает такой сценарий. В Тегеране на это заявили, что будут расценивать даже «ограниченный удар» как акт агрессии.

Трамп пригрозил Ирану «плохим днем»

23 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Любинский выступил с призывом к США отказаться от планов по ударам по иранским ядерным установкам.