Кошта прибыл на Украину

Глава Евросовета Антониу Кошта вслед за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыл в Киев. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своем Telegram-канале.

Чиновник прибыл в Киев на поезде.

Сибига поблагодарил европейских союзников за помощь Украине и отметил, что 24 февраля 2022 года "навсегда разделило историю Европы на "до" и "после".

Чуть ранее в этот день в украинскую столицу приехала фон дер Ляйен. Сибига встретил ее на вокзале с желто-голубым букетом.

Накануне газета Politico писала, что фон дер Ляйен и Кошта могли отменить свой визит в украинскую столицу из-за неготовности 20-го пакета санкций в отношении России.

О том, что Европейский союз планирует принять новый санкционный пакет против России, глава евродипломатии Кая Каллас сообщила в конце января.

Как отмечал, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, что новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать "теневой флот" и пресечь схемы обхода санкций 20 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что представители стран — членов ЕС не смогли достичь согласия при обсуждении очередных ограничительных мер в отношении Москвы.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение санкций заблокировал Будапешт.