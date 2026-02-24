Обнаружены новые документы о встречах Муссолини с Гитлером

В Италии обнаружены уникальные документы, принадлежащие Бенито Муссолини, которые он написал во время своего руководства Итальянской социальной республикой (РСИ) в преддверии встречи с Адольфом Гитлером в австрийском замке Клесхайм 22 апреля 1944 года.

На пяти страницах содержатся важные размышления и заметки, которые Муссолини сделал перед встречей, касающиеся военных и политических вопросов. Документы были обнаружены во время аукциона в Турине и возвращены итальянскими карабинерами из специального подразделения по охране культурного наследия (TPC).

Эти записи представляют собой подробный перечень различных тем, разделенных на три основные категории: "Вооруженные силы", "Политика" и "Экономика и труд". Ознакомившись с ними, можно узнать о военных мерах, подготовке и оснащении итальянской армии. Например, среди заметок встречаются такие фразы, как "с точки зрения усилий...", "первые четыре дивизии...", "с элементами, полностью итальянскими...", а также "военное оборудование...". В них Муссолини также подчеркивает важность поддержания морального духа армии: "В противном случае разочарование будет катастрофическим".

Эти заметки были сделаны в ходе обсуждений с Гитлером и его окружением, когда решались вопросы военной стратегии и политических альянсов в решающий период войны.

В ходе расследования было установлено, что документы попали на рынок антиквариата в послевоенные годы, вероятно, после того как личные архивы Муссолини и многие другие документы фашистского режима исчезли из поля зрения в апреле 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны.

Итальянские карабинеры из Туринского специального подразделения по охране культурного наследия (TPC) провели тщательное расследование и обнаружили записи, выставленные на аукцион. Они смогли подтвердить их подлинность, сравнив записи с другими документами, подписанными Муссолини. Почерк и другие признаки, включая характерное складывание бумаги, указывали на то, что эти записи действительно были сделаны фашистским диктатором.

Среди изъятых документов были также найдены личные заметки Муссолини, такие как телеграмма, отправленная им писателю Габриэле Д'Аннунцио, а также черновики его речей и указов.

В Риме состоялась торжественная церемония возвращения документов, на которой присутствовали представители Министерства культуры и архивных служб.

Денеб Тереза Чезана, архивариус и библиограф из Пьемонта и Валле д'Аоста, и Антонио Тараско, директор генерального департамента архивов Министерства культуры, заверили, что документы впредь будут бережно храниться и никогда больше не покинут пределы Италии.

Особое внимание было уделено и дальнейшему изучению этих ценных материалов. Эксперты убеждены, что эти записи станут неотъемлемой частью итальянского национального наследия и будут способствовать новым историческим открытиям.