В ожидающем американскую агрессию Иране вновь вспыхнул студенческий бунт

Студенты университетов Ирана проводят новые акции протеста, всего через месяц после того, как в результате жесткого подавления службами безопасности массовых уличных демонстраций погибли тысячи человек. Протесты начались на фоне напряженности в отношениях между Ираном и США.

Вашингтон наращивает военные силы и давление на Ближнем Востоке пока ведутся переговоры с Тегераном, следующий раунд которых состоится в четверг в Женеве. Дональд Трамп предупредил, что “произойдут действительно плохие вещи”, если сделка не состоится.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в понедельник, что Иран примет “жестокие ответные меры” в ответ на любое нападение, пишет The Guardian.

Демонстрации в понедельник распространились на кампусы, в том числе на женский университет Аль-Захра в Тегеране, где скандировались антиправительственные лозунги и был сожжен и разорван иранский флаг, но не вышли на улицы.

В Telegram-канале иранских студентов сообщается, что в результате нападения провластных боевиков ополчения "Басидж" на университет Шариф в Тегеране несколько студентов получили ранения, и в кампус прибыла машина скорой помощи.

Университеты разослали текстовые сообщения студентам, предупреждая их о дисциплинарных последствиях.

Чтобы высмеять верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, некоторые студенты забрались на деревья в кампусе и развесили на их ветвях игрушечных мышей – таким образом, они хотели сказать, что он якобы прячется под землей, как мышь. В сообщениях говорилось, что студенты скандировали “смерть диктатору”, “за каждым убитым последует тысяча” и “пролитая кровь никогда не будет смыта”.

Представители студентов, которые на выходных встретились с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, сказали ему, что было бы оскорблением утверждать, что некие террористы несут ответственность за убийства во время январских протестов.

“Ответом на протесты людей были пули”, - заявили они.

Возобновившиеся протесты служат еще одним напоминанием о том, что Трамп еще не выполнил своего обещания “иранским патриотам” во время январских демонстраций о том, что “помощь уже в пути”, указывает The Guardian.

Освещение протестов в иранских СМИ сведено к минимуму, поскольку власти приказали университетам запретить фотографировать демонстрантов на территории кампусов. Предполагается, что студенты в Иране не должны подвергаться вмешательству полиции, что приводит к столкновениям между студентами и властями.

Мохаммад Хатами, президент Ирана с 1997 по 2005 год, призвал к освобождению всех арестованных, заявив, что их обвиняют не в чем ином, как в отчаянии и протесте. Высказывания Хатами, которого часто считают менее критичным по отношению к режиму, чем других реформистов, знаменуют собой изменение его первоначальной реакции на протесты, которые, по его словам, были организованы США и Израилем.

Отдельно иранские реформисты пожаловались на то, что им запретили баллотироваться в городской совет Тегерана, что стало первым случаем, когда такое политическое вмешательство, которое часто встречается в парламентской и президентской политике, распространилось на уровень местных властей.

Аятолла Хаменеи столкнулся с самым серьезным кризисом за все время своего 36-летнего пребывания на посту главы государства, экономика которого испытывает трудности под давлением международных санкций и растущих беспорядков после крупных январских протестов, отмечает The Guardian.

Еще одним зловещим знаком для правительства стало то, что пять политических партий, представляющих иранских курдов, согласились сформировать коалицию с целью свержения правительства. В заявлении говорится, что иранское правительство утратило всякую легитимность, но сохранило свои позиции из-за раздробленности оппозиции. Утверждается, что коалиция солидарна с другими странами Ирана и готова работать в духе солидарности со всеми противниками Исламской Республики.

Отдельные признаки внутреннего несогласия проявляются в неподходящий момент для правительства, поскольку секретарь Высшего национального совета безопасности Али Лариджани готовится встретиться с оманскими посредниками во вторник в Маскате в преддверии крупных переговоров по будущей ядерной сделке, которые должны состояться в Женеве в четверг.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Иран выдвинет предложения, чтобы убедить США в том, что у Ирана нет плана или средств для создания ядерной бомбы. Готовность США принять предложения Ирана во многом зависит от личной реакции Трампа, но Тегеран, похоже, готов вернуться к так называемому Дополнительному протоколу - соглашению, которое предоставляет инспекции ООН по ядерному оружию расширенный доступ к подвергшимся бомбардировке иранским ядерным объектам.

В Женеве заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади заявил Совету ООН по правам человека, что странам следует обратиться к дипломатии, а не к санкциям и войне. Выступая на заседании Совета, Гарибабади предупредил, что, если война все-таки разразится, ее последствия “не ограничатся только двумя сторонами, но охватят весь регион”. Он сказал, что государства, которые пытались применить “санкции и начать войну с Ираном”, должны “проявить дипломатию и уважение”.

Дипломат добавил: “Прискорбно, что защитники прав человека хотят преподать иранскому народу, который 47 лет назад избавился от диктатуры Пехлеви, урок демократии!”