В Турции объяснили резкие слова Зеленского о Трампе

Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес американского президента Дональда Трампа и лидеров стран Европы связаны с тяжелой ситуацией на фронте и снижением готовности Запада и дальше поддерживать Украину в прежних объемах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.

Она считает, что усиление критической риторики Зеленского связано с опасениями сокращения финансовой и военной помощи. По ее мнению, сигналы о возможном пересмотре приоритетов в США и Европе создают дополнительное давление на Киев, вынуждая последний повышать ставки.

Текиндор предположила, что ключевую роль в текущей ситуации играет финансовый фактор. Затянувшийся конфликт требует значительных бюджетных ресурсов, тогда как в ЕС и США на фоне внутренних экономических проблем усиливаются дискуссии о целесообразности дальнейших расходов.

При этом публичная жесткость может быть частью переговорной тактики. По мнению аналитика, демонстративное давление направлено на сохранение объемов поддержки, но может вызвать обратную реакцию и ускорить переоценку приоритетов у союзников.

Как ранее сообщали СМИ, Зеленский раскритиковал Трампа в разгар переговоров РФ, США и Украины в Женеве. Он предположил, что американский лидер уже принял решение не в пользу Киева и назвал его призывы к уступкам несправедливыми. Незадолго до этого он хамски выразился в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.