Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа поддерживать Киев в конфликте с Россией.

Обратился к главе США Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой, заявив ... , что хочет, чтобы президент США „остался на нашей стороне“», — пишет CNN.

Зеленский отметил, что Соединенные Штаты являются слишком крупной и влиятельной державой, чтобы оставаться в стороне от конфликта. Он также выразил надежду, что Дональд Трамп во вторник в своем выступлении перед Конгрессом выскажет поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.

В большом, местами весьма эмоциональном интервью Зеленский отметил, что продолжительный вооруженный конфликт серьезно утомил украинское общество. Однако, он подчеркнул, что удовлетворение выдвигаемых президентом Росси Владимиром Путиным условий — не вариант.

Он отдельно остановился на теме возможного прекращения огня и допустил заморозку боевых действий по текущей линии фронта. При этом Зеленский подчеркнул, что украинские военные не будут выводить подразделения из подконтрольных Киеву районов восточной части Донецкой области.

Ранее он говорил, что Украина и Россия находятся в «начале конца» вооруженного конфликта. Однако, как отметил Зеленский, любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности несет в себе серьезные риски. Кроме того, как сообщил президент Украины, Запад пытается избавиться от него путем проведения президентских выборов.