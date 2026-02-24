Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"

Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку. В противном случае американский лидер пригрозил республике "плохим днем", сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в соцсети Truth Social.

"Я бы предпочел заключить сделку, чем нет. Но если мы ее не достигнем, это будет очень плохим днем для страны", - написал Трамп.

Отмечается, что переговоры США и Ирана запланированы на четверг в Женеве.

На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции

На площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции, еще двое сотрудников полиции доставлены в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По информации ведомства, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство. В результате действий преступника один сотрудник получил травмы несовместимые с жизнью, еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц.

Отмечается, что после изучения камеры в районе взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сотрудники полиции установили, что преступник погиб на месте происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", - цитирует РИА Новости сообщение СК РФ.

Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта. По ее словам, именно эта задача на данный момент решается на переговорах, сообщает РИА Новости.

"Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин (украинского. — Прим. ред.) конфликта", — подчеркнула дипломат.

Мария Захарова добавила, что именно этой задаче подчинены текущие усилия российской дипломатии, в том числе в контактах со странами мирового большинства и в рамках российско-американского диалога.

МИД Франции вызвал посла США, но он не пришел, пишут СМИ

Посол США во Франции Чарльз Кушнер проигнорировал вызов французского министерства иностранных дел. Причиной вызова дипломата стали комментарии американского посольства о смерти активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"После публикации посольством США комментариев по поводу трагедии, произошедшей во Франции и касающейся исключительно нашей общенациональной дискуссии, которую мы не позволяем использовать в корыстных целях, посол Чарльз Кушнер был вызван сегодня в министерство. Он не появился", - заявил агентству источник.

Источник также добавил, что в результате МИД запретил Кушнеру встречаться с членами французского правительства.

Белый дом рассматривает новые торговые пошлины, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд на прошлой неделе заблокировал часть из уже введенных тарифов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

"Новые тарифы могут распространиться на такие отрасли, как производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, полимерных труб, промышленных химикатов, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций", — говорится в материале газеты.

Как отмечает издание, помимо новых секторов, команда Трампа может ускорить введение пошлин в других областях, включая полупроводники, фармацевтику, беспилотные летательные аппараты, промышленных роботов и поликремний, который используется в солнечных панелях.