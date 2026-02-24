Европа противится установлению мира на Украине, так как с завершением конфликта усилится давление внутри Евросоюза. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

© Лента.ру

По мнению эксперта, США на самом деле хотят окончания конфликта на Украине, в то время как Европа — нет.

«Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб», — заявил он.

В Европе уличили Украину в желании затянуть конфликт

Помимо этого, Прауд выразил опасения относительно ускоренного вступления Украины в Европейский союз, поскольку это может спровоцировать новый конфликт с Россией.

«Если поспешить с принятием Украины в ЕС. (...) возникает риск начала общей, более масштабной войны Европы с Россией», — предупредил он, напомнив, что Киев занимает враждебную позицию по отношению к Москве и хочет, чтобы ЕС придерживался аналогичной позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По его словам, это должно произойти уже в 2027 году.