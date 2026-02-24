Упрямство президента Украины Владимира Зеленского довело страну до плачевного состояния, из-за чего бывший главнокомандующий Вооруженными силами государства Валерий Залужный уже начал свою деятельность в преддверии приближающихся выборов. Таким образом его недавние высказывания объяснил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью британскому экс-дипломату Иэну Прауду на YouTube.

Как считает эксперт, деградация всей вертикали власти украинского лидера обуславливает неминуемое проведение выборов в самые ближайшие сроки.

Залужный заявил, что не имеет никакого отношения к подрыву "Северных потоков"

«То, что сейчас происходит на Украине, — это переговоры, после которых немедленно начинается отсчет времени до новых выборов. И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный», — отметил эксперт.

Петро указал, что сам факт готовности Залужного стать будущим противником Зеленского может указывать на то, что выборы уже не за горами.

Ранее Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с Зеленским. Также экс-главком раскритиковал стратегию ВСУ. По его мнению, она опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий.