Заявление Владимира Зеленского о необходимости перестроить ВСУ по образцу российской армии стало косвенным признанием проблем в украинской оборонной системе. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Как отмечает издание, Зеленский призвал западных партнеров помочь профинансировать создание профессиональной армии. По мнению автора публикации, таким образом Киев фактически признал, что действующая система мобилизации не дала ожидаемых результатов.

В материале также говорится, что после неудач на фронте украинские власти усилили требования к европейским странам, в том числе к Германии.

Ранее сообщалось о нехватке личного состава в ВСУ. В украинских городах неоднократно возникали конфликты, связанные с действиями сотрудников военкоматов.

В Москве заявляют, что Киеву следует переходить к переговорам, и отмечают изменение ситуации на линии боевого соприкосновения.