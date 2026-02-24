Немцам необходимо готовиться к серьезным проблемам в экономике в связи с отсутствием российского газа. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с журналистами РИА Новости.

Как стало известно в ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 16 февраля уровень его запасов в немецких хранилищах опустился до 22,99 процентов. По мнению политика, Германии необходимо готовиться к худшему, как при крушении самолета.

«Запасы газа в хранилищах грозят упасть ниже 20 процентов», — отметил Нимайер.

Германия нашла нового поставщика газа

Если ситуация и дальше будет развиваться в худшую сторону, то при падении запасов до 15 процентов остатки газа не смогут нормально отправиться в дома абонентов. Этот риск велик, если не будет поддерживаться давление.

По мнению политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца разрушает экономический сектор, хотя власти могли бы просто закупать сжиженный природный газ, как это делают другие европейские страны.

Ранее Ральф Нимайер отмечал, что власти Германии не подготовились к отказу от российского топлива.