В США резко уценили монеты с изображением Зеленского

В Вашингтоне начали финальную распродажу памятных монет и сувениров, связанных с событиями вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о продукции магазина с правительственной лицензией. Цены на многие товары снизили в несколько раз.

Так, рождественская серия монет о единстве Украины и США подешевела с 50 до 5,95 доллара. Монеты «Украинское контрнаступление» теперь стоят 24,95 доллара вместо 175. По такой же цене продается выпуск, посвященный визиту Нэнси Пелоси на Украину в 2022 году.

Монета о поездке Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года уценена со 125 до 9,99 доллара. Столько же теперь стоит выпуск, связанный с обращением Владимира Зеленского к конгрессу США.

Также в распродаже участвует рождественское украшение 2022 года с поздравлением Джо и Джилл Байден, Владимира Зеленского и Елены Зеленской. Его цена снижена с 45 до 4,95 доллара.

Ранее сообщалось, что на новой банкноте номиналом 200 гривен планируют разместить лозунг украинских националистов. По данным СМИ, дизайн купюры в целом сохранит образец 2019 года, изменится только текстовая надпись. В обращение деньги должны поступить с 25 февраля в рамках запланированного выпуска.