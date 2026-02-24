В Венгрии сделали мрачный прогноз об Украине

Ухудшение отношений Украины и Венгрии лишает Киев финансовой помощи Европы, из-за чего уже к апрелю Вооруженные силы страны могут просто перестать функционировать. Такой прогноз сделал венгерский портал Mandiner.

© Лента.ру

В публикации отмечается, что ситуация особенно обострилась после остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

«Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания», — пишет Mandiner.

Венгрия обвинила Украину в политическом давлении через блокировку нефтяного транзита

В статье отмечается, что в случае, если средства не поступят к апрелю, Украина окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и обанкротится.

«Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию», — подчеркивается в материале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) и Украина не смогут лишить Будапешт российских энергоносителей. Он отметил, что Киев и Брюссель вмешиваются в выборы в Венгрии, поскольку хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы.