В Венгрии сделали мрачный прогноз об Украине
Ухудшение отношений Украины и Венгрии лишает Киев финансовой помощи Европы, из-за чего уже к апрелю Вооруженные силы страны могут просто перестать функционировать. Такой прогноз сделал венгерский портал Mandiner.
В публикации отмечается, что ситуация особенно обострилась после остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
Венгрия обвинила Украину в политическом давлении через блокировку нефтяного транзита
В статье отмечается, что в случае, если средства не поступят к апрелю, Украина окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и обанкротится.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) и Украина не смогут лишить Будапешт российских энергоносителей. Он отметил, что Киев и Брюссель вмешиваются в выборы в Венгрии, поскольку хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы.