$76.7590.28

Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

Lenta.ru

Европейские страны должны брать ответственность за свою безопасность «в свои руки». Об этом заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью телеканалу NPO 1.

Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе
© Global Look Press

Так она прокомментировала планы правительства страны повысить военные расходы. Министр отметила, что траты на оборону могут потребовать «сложных бюджетных решений», но они необходимы для «долгосрочной безопасности страны и ее союзников».

«Пришло время, чтобы мы взяли это [обеспечение безопасности] в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа — ради собственной безопасности», — подчеркнула она.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Он заявил, что европейские страны, включая ФРГ, должны взять ответственность за оборону собственных границ в свои руки и научиться говорить на языке силы.