Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

Конфликт между Россией и Украиной находится в «начале конца». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

Он подчеркнул, что прекращение огня без надежных гарантий безопасности несет серьезные риски. Зеленский также призвал Европейский союз перестать затягивать с решением о членстве Украины и установить конкретную дату вступления, предложив ориентир на 2027 год.

Президент отметил важность получения четкой даты вступления, чтобы не допустить, что будущие руководители или поколения столкнутся с десятилетиями блокировки со стороны России.

Зеленский обвинил Россию в «играх» и несерьезном отношении к завершению конфликта, утверждая, что Москва якобы манипулирует Трампом и международным сообществом в целом.

Он отверг мнение, что Киев может использовать перемирие для перегруппировки вооруженных сил, подчеркнув, что Украине необходимо именно окончание конфликта, а не пауза.

«Украине необходимо прекращение огня — вчера, сегодня, завтра», — сказал политик.

Ранее в Раде отказались отдавать территории ради завершения конфликта с Россией.