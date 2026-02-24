Трампу предложили сделать одну из стран Европы 51-м штатом США

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предложил президенту США Дональду Трампу сделать 51-м штатом не Канаду, а Великобританию. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

По словам политика, это позволит «прекратить говорить о какой-то Великой Британии» и умерит её имперские амбиции. Степашин назвал Соединённое Королевство «штатом на самом деле».

Трамп ранее неоднократно заявлял о желании расширить территорию США за счёт Канады и Гренландии. Из-за разговоров о присоединении острова, принадлежащего Дании, между Штатами и Европой охладились отношения.