Глава Пентагона раскрыл главное поле битвы за будущее мира

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия станет главным полем битвы за будущее мира.

Выступая в Колорадо, он подчеркнул, что именно высшая стратегическая высота будет определять исход конфликтов, а тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу.

Хегсет также отверг возможность орбитального равенства или паритета, заявив о необходимости американского доминирования.

"Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет - мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования", - заявил Хегсет.

