В Финляндии обратили внимание на жесты Стубба во время слов о России

Финский поведенческий аналитик Саара Хухтасаари заявила, что президент Финляндии Александр Стубб не верит в собственные заявления о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.

В своём посте в социальной сети X она обратила внимание на его невербальные сигналы во время интервью. По словам эксперта, подергивание плечами, потирание пальцев и опущенный взгляд выдают неуверенность и неискренность. Когда журналист задал логичный вопрос: если Россия всё равно проиграет, то зачем спешить с мирными переговорами - Стубб не смог дать внятного ответа, ограничившись клише.

Стубб прокомментировал отправку военных в Гренландию

Хухтасаари резюмировала, что тело президента «кричит» о том, что его позиция разбивается о реальность.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа двигается вперед и принимает решения, когда ее заставляют кризис и хаос.