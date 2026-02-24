В словах Зеленского о российских военных увидели признание одного факта
Слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении трансформировать Вооруженные силы страны по примеру российской армии стали признанием провала оборонной системы Украины. К такому выводу пришла немецкая газета Junge Welt.
Таким образом, украинский лидер косвенно признал, что существующая в государстве система принудительной вербовки на улицах потерпела неудачу и не оправдала ожиданий, констатирует газета.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве. По его словам, это стало причиной странного поведения украинского лидера после окончания саммита.