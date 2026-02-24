Сикорский усомнился в вступлении Украины в ЕС в скором времени

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скептически оценил перспективу вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

Сикорский напомнил, что Киев до сих пор не ввёл в полной мере положения соглашения об ассоциации. По его словам, «креативное мышление» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — это одно, а политические решения — другое.

Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине

Ранее фон дер Ляйен представила дорожную карту финансирования Украины, включающую ускоренный приём в ЕС к 2027 году. Инициативу уже раскритиковали в Венгрии.