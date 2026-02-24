Трамп пригрозил Ирану «плохим днем»

Президент США Дональд Трамп накануне запланированных на четверг переговоров с Ираном в Женеве призвал Тегеран к заключению сделки, пригрозив в противном случае «очень плохим днём» для страны.

В своём посте в соцсети Truth Social он выразил предпочтение дипломатическому решению, но дал понять, что альтернатива будет жёсткой.

Напомним, что глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупредил Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о серьёзных рисках возможной военной кампании против Ирана.

Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил советников, что готов будет пойти на ограниченные военные действия против Ирана в том случае, если дипломатическое давление не вынудит страну свернуть свою ядерную программу.