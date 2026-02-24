Мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов заявил, что выборы на Украине сейчас проводить не следует из-за «дебилизированности» населения. Об этом он высказался в интервью DW, фрагмент которого опубликовало агентство УНИАН в Telegram.

Как утверждает Филатов, украинцы «дебилизированы» социальными сетями, в том числе платформой TikTok, которая, по его словам, якобы используется Россией для дестабилизации ситуации в обществе.

В России назвали условие проведения выборов на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», намекнув на свое участие. При этом он заподозрил западных партнеров в желании избавиться от него с помощью выборов.