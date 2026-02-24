Зеленскому напомнили об упущенной возможности в 2022 году
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало принять предложение российского лидера Владимира Путина о заключении мирного соглашения. Такое мнение выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в соцсети X.
Как утверждает Шмитц, глава Украины уже не сможет получить более выгодную сделку, чем ту, которую ему предлагали в 2022 году.
«Ты поставил на дядю Сэма и проиграл», — резюмировал он.
Ранее Шмитц допустил, что украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. По словам Доткома, молодое поколение страны стало жертвами пустых обещаний, а военно-промышленный комплекс США и западных стран «сбросил на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов».