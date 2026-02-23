Слова главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского о поддержке Украины демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон на своей странице в социальной сети X, комментируя жалобы Сикорского на отсутствие солидарности Будапешта с Киевом.

Пилкингтон сравнил министра иностранных дел Польши со стариком, отметив, что он рассуждает о том, каким, по его представлению, должен быть мир, игнорируя реальное положение дел.

«Налицо серьезные признаки умственной деградации», — жестко высказался ирландский экономист.

Ранее Сикорский заявил, что Венгрия проявляет вопиющее отсутствие солидарности с Украиной, блокируя 20-й пакет санкций против России. По его словам, в Будапеште не хотят, чтобы страны, помогающие Украине, могли помогать ей еще больше.