"Людей выбрасывают из машин": россиянин рассказал, что происходит в Мексике

Свидетель хаоса в Мексике — гражданин России Евгений Энников в интервью «Известиям» 23 февраля сообщил о сложившейся обстановке в стране после уничтожения руководителя одного из крупнейших наркокартелей региона — «Нового поколения Халиско» (CJNG) — наркохозяина Немесио Осегера Сервантеса, более известного как Эль Менчо.

© Московский Комсомолец

На данный момент он находится в столице — Мехико. Как отметил россиянин, ему очень повезло, поскольку он успел покинуть регион, где сейчас наблюдается наиболее напряжённая обстановка. Полиция на улицах города работает втрое интенсивнее обычного.

«В Гвадалахаре и Пуэрто-Вальярте происходят перестрелки, поджоги автомобилей, людей выбрасывают из транспорта прямо на ходу. В жилища бросают самодельные зажигательные устройства», — рассказал собеседник издания.

Тем же вечером эксперт по вопросам безопасности, политолог Дэвид Сауседо представил три возможных развития событий после гибели Сервантеса. По его мнению, один из сценариев — назначение нового лидера картеля, который продолжит заниматься организованной преступностью. Также возможно разделение структуры, если лидерские группы не найдут единого кандидата на замещение должности Эль Менчо.