Названа новая дата встречи Рубио и Нетаньяху

Встреча госсекретаря США Марко Рубио с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху переносится на следующий понедельник. Об этом сообщает CNN.

© Газета.Ru

Журналист телеканала Дженнифер Хенслер сообщила в своем аккаунте в Х, что планируемая встреча Рубио и Нетаньяху будет перенесена. Они должны были встретиться на выходных.

«Рубио, как теперь ожидается, встретится с Нетаньяху в следующий понедельник, сказал Таль Шалев израильский чиновник», — написала она.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Он призвал оппозиционных политиков к единству, добавив, что сейчас не время для споров. Нетаньяху подчеркнул, что в эти дни, как никогда, надо сплотить ряды народа, «стоять плечом к плечу».

12 февраля Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом не скрывал скептицизма по поводу заключения соглашения с Ираном. По словам премьера, он сообщил Трампу, что если соглашение будет достигнуто, то оно должно включать элементы, которые крайне важны для Израиля.