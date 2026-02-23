Заключение мира с Россией будет означать гибель киевской власти из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

Об этом пишет издание Slovo.

«Глобальной олигархии Запада не свойственна солидарность и эмпатия. Служите, воюйте и умирайте, и тогда будут деньги, оружие, пропаганда и западная любовь. А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего», — отмечается в публикации.

Песков объяснил бессмысленность участия ЕС в переговорах по Украине

Ранее финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Украине следует немедленно заключить мир с Россией, поскольку будущее страны выглядит удручающим. Он напомнил, что Киев сталкивается со множеством проблем.