Зеленский высказался о взрыве в Николаеве

По делу о взрыве в Николаеве проверяется версия о террористическом акте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях», — написал глава республики.

До этого Национальная полиция Украины сообщила, что в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили.

Накануне во Львове произошел теракт, в результате которого не выжила 23-летняя полицейская. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство.