Бывшего посла Великобритании в Соединенных Штатах Питера Мандельсона задержали по подозрению в превышении полномочий из-за связей с обвиненным в секс-торговле детьми финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил Telegram-канал Sky News.

— Сотрудники полиции задержали 72-летнего мужчину по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был задержан по месту жительства в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен на допрос в один из полицейских участков Лондона, — говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что действующий премьер страны Кир Стармер может подать в отставку в течение недели. Причиной называли скандал с назначением Питера Мандельсона, который был знаком с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США. Некоторые депутаты и сотрудники Даунинг-стрит, 10, призывают коллег убедить Стармера уйти или самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его отставку.

Причем Стармер во время допроса по делу Эпштейна хватал себя за руки, чтобы они не дрожали.