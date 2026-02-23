Каллас раскрыла планы ЕС об участниках СВО

Европейский союз (ЕС) планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине.

© Вечерняя Москва

С таким заявлением в понедельник, 23 февраля, выступила глава Евродипломатии Кайя Каллас.

— В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне на Украине, — приводит ее слова ТАСС.

Еще в январе Таллин предложил включить участников специальной военной операции в «шенгенский черный список». Эстонские власти выражают опасения, что после окончания конфликта люди с боевым опытом могут оказаться в Европе. Эта инициатива будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

В то же время Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».