Зеленский ответил на обвинения Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского, возложив на него ответственность за неудачу контрнаступления в 2023 году. Кроме того, Залужный раскрыл детали своего конфликта со Службой безопасности Украины (СБУ). В свою очередь, украинский лидер выразил мнение, что обнародование подобной информации является нецелесообразным.

В интервью изданию AFP Владимир Зеленский высказал свое недовольство заявлениями Валерия Залужного, занимающего теперь пост посла в Великобритании. На вопрос журналиста о том, не является ли это началом предвыборной кампании Залужного, президент Украины ответил: "Наверное, у нас у всех была одна эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович [Залужный], тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет".

Зеленский также отметил, что не поддерживает связь с Залужным после его назначения на дипломатическую должность, и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будет ли Залужный хорошим президентом, сказав "не знаю". Напомним, что Залужный был уволен с поста главкома в феврале 2024 года и впоследствии назначен послом в Великобритании.

Ранее, 18 февраля, Залужный сообщил об инциденте, произошедшем в сентябре 2022 года, когда сотрудники СБУ попытались провести обыск в его кабинете. В ответ Залужный пригрозил ввести войска в Киев, чтобы остановить действия СБУ. Он пояснил, что информация об этом инциденте ранее не разглашалась, чтобы не выносить на публику конфликт с президентом.

По словам бывшего главкома, напряженность в его отношениях с Зеленским возникла с началом полномасштабных боевых действий и касалась вопросов обороны. Пик разногласий пришелся на момент обысков со стороны СБУ. Залужный подчеркнул, что во время инцидента он связался с главой Офиса президента Украины и заявил о своей готовности задействовать армию для предотвращения "рейда" СБУ и защиты командного центра.