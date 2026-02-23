С площади у Конгресса США выгнали украинского демонстранта

Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с флагами в руках с площади у Конгресса США.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Инцидент произошел утром в понедельник по местному времени в тот момент, когда мужчина, державший в руках два флага Украины, подошел к зданию Конгресса», — говорится в сообщении.

После этого к нему оперативно подъехал автомобиль полиции Капитолия. К протестующему подошли два сотрудника полиции, от него потребовали покинуть территорию здания. Демонстрант послушался представителей правопорядка и ушел.

