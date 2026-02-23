В США раскрыли имена возможных преемников Трампа

Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками американского лидера Дональда Трампа на посту президента.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, — и, чтобы было сразу понятно, что Вэнс во главе», — сообщил источник.

По словам советника Трампа, такой расклад обрадовал бы американского лидера. По информации Axios, у Вэнса есть люди, готовые стать основой президентской кампании в 2028, в случае его выдвижения в качестве кандидата.