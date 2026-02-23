В Пекине отреагировали на слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине

Обвинения в том, что Пекин якобы полностью поощряет конфликт на Украине, сказанные постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером, совершенно безосновательны, отметил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Журналисты попросили МИД прокомментировать ряд резких заявлений Уитакера о роли и возможностях КНР в сфере урегулирования кризиса на Украине.

В частности, его слова о том, что Пекину следует прекратить закупки российских нефти и газа, оказать давление на президента России Владимира Путина и прекратить поддержку противостояния в целом.

«Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником. Мы всегда стояли на стороне мира и диалога, продвигая политическое урегулирование кризиса», — разъяснил Линь Цзянь.

По его словам, объективная и беспристрастная позиция Китая широко признана международным сообществом.

«Так называемые обвинения в «полном поощрении войны» совершенно безосновательны», — констатировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай не занимает чью-либо сторону в украинском конфликте и стремится продвигать мирные переговоры.