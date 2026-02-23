На востоке Украины из-за взрыва в лицее пострадали двое детей

На востоке Украины в одном из лицеев города Днепропетровска боеприпас взорвался прямо во время его демонстрации школьникам, проинформировали в местном отделении полиции.

© Московский Комсомолец

В результате пострадали двое детей.

«Полиция Днепра работает на месте происшествия в учебном заведении», - говорится в сообщении правоохранителей.

Взрыв с последующим задымлением, по предварительным данным, произошли при показе учащимся «демонстративных боеприпасов». Уточняется, что двое детей получили «легкие телесные повреждения».

В данное время украинскими правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства.