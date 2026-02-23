Политолог назвал возможные последствия убийства главы наркокартеля в Мексике

Беспорядки в Мексике, вспыхнувшие после операции по ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо), могут превратиться в партизанскую войну против США, предположил политолог-американист Малек Дудаков. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По его словам, группировки могут бить дронами различных типов по американским военным и превратить приграничье в зону боевых действий.

«Нужно понимать, что на стороне картелей десятки, если не сотни тысяч бойцов. С вооружением у них всё хорошо. И тут, конечно, вопрос к американцам — как они будут реагировать», — заметил Дудаков.

Ранее сообщалось, что силы армейского спецназа, военной разведки, военно-воздушных сил, прокуратуры и Национальной гвардии Мексики, при поддержке США, провели масштабную операцию против картелей.

В ходе боев были уничтожены Эль Менчо, ряд боевиков, десятки гражданских лиц. Перестрелка продолжалась несколько часов.

После того, как стало известно о смерти главы военизированного картеля, сопоставимого по мощи со многими террористическими организациями Ближнего Востока, в семи районах Мексики вспыхнули беспорядки.

Боевики нанесли точечные удары, начали охоту на полицейских и военных, заблокировали трассы.