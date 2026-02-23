В Польше дали обещание Украине

Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз, заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Он добавил, что Брюссель должен установить конкретную дату вступления Киева в организацию.

«Мы поможем вам войти в Европейский союз. Вы войдете в Европейский союз. Мы хотим вам помочь в том, чтобы вы могли как можно скорее войти в Европейский союз», — пообещал Чажастый в ходе встречи с со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

Парламентарий заметил, что Варшава может помочь Украине получать финансирование из бюджета блока.

«Благодаря нашему опыту вы войдете в Европейский союз как можно скорее. Мы поможем вам во всех делах, связанных с получением финансовых средств для Украины, в том числе средств Европейского союза», — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что Исландия, после серии интенсивных контактов с представителями Евросоюза в Брюсселе, может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС в августе 2026 года.