Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон

Министр обороны США Пит Хегсет вызвал генерального директора компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, Дарио Амодеи в Пентагон. Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что Хегсет и Амодеи должны были обсудить условия военного использования нейросети Claude.

Встреча проходит на фоне того, что Министерство войны США продолжает изучать возможности применения передовых систем ИИ для военных операций, говорится в статье.

Нейросеть Claude была задействована американскими военными в начале января при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Компания Anthropic выступает против использования ИИ для войны или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило Anthropic о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство компании пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые доказали, что нейросети мыслят как люди.