В Германии раскрыли объем оказанной Киеву за время СВО военной помощи

Правительство Федеративной Республики Германия с момента начала СВО оказало Украине военную помощь на 55 миллиардов долларов. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

© Lenta.ru

Еще 39 миллиардов долларов немецких налогоплательщиков власти потратили на помощь невоенного характера, уточнил он.

«Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере», — заключил Корнелиус.

Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал причину отсутствия прогресса на переговорах. По его словам, за этим стоят европейцы.