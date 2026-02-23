Британцы возмущены:на что скандальн ый принц Эндрю тратил деньги

Принц Эндрю замешан в скандале с Джеффри Эпштейном. Стало известно, на что он тратил деньги налогоплательщиков

© WomanHit.ru - МК

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в период своей работы специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям (2001-2011 годы) оплачивал сеансы массажа из средств налогоплательщиков. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на бывших государственных служащих департамента торговли.​

Один из информаторов, работавший в ведомстве в начале 2000-х, пытался заблокировать выплату чека за массаж после поездки Эндрю на Ближний Восток. Однако вышестоящее руководство распорядилось всё равно перевести деньги.

«Я считал, что это неправильно... Я говорил, что мы не должны платить за это, но в итоге мы все равно заплатили», — вспоминает экс-сотрудник.

Другой высокопоставленный чиновник Уайтхолла, курировавший финансы, подтвердил наличие подобных расходов и отметил слабый контроль: свита принца требовала перелёты, отели и содержание многочисленного штата, тратя бюджетные средства «как будто они не настоящие». Экономка Джеффри Эпштейна Хуан Алеси свидетельствовала, что Эндрю просил ежедневные массажи во Флориде.

Скандал всплыл на фоне недавнего ареста Эндрю в резиденции Сандрингем по делу Эпштейна. Эпштейн якобы предлагал принцу сделку с авансом в 1 миллион фунтов в обход официальных каналов, а также получал от него секретные данные. Эндрю всегда отрицал личную выгоду. Департамент бизнеса и торговли отказался от комментариев.