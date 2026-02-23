Зеленский сделал неожиданное заявление о проведении выборов на Украине

Владимир Зеленский заявил, что администрация США во главе с Дональдом Трампом настаивает на проведении президентских выборов в стране уже в ближайшие месяцы, ориентировочно к лету. Такое заявление он сделал в интервью британской вещательной корпорации BBC, подтвердив наличие серьезного давления со стороны Вашингтона по вопросу организации избирательного процесса.

При этом Зеленский дал понять, что не готов идти на этот шаг, пока Киев не получит от западных партнеров четкие и надежные гарантии безопасности. По его мнению, проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта и отсутствия твердых обязательств союзников может поставить под удар не только легитимность власти, но и обороноспособность страны. Отвечая на вопрос о собственном участии в возможной избирательной гонке, политик признался, что пока не принял окончательного решения и оставляет этот вопрос открытым.

Особое место в интервью заняла тема доверия к Соединенным Штатам как к стратегическому партнеру. Зеленский откровенно усомнился в надежности долгосрочных обязательств со стороны Вашингтона, возглавляемого Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что проблема заключается не столько в личности конкретного президента, сколько в общей изменчивости и непредсказуемости политического курса Америки, который может кардинально меняться после каждых выборов. Эта нестабильность, по мнению украинского лидера, делает невозможным выстраивание стратегии безопасности, рассчитанной на десятилетия вперед, если она опирается исключительно на волю одного человека в Белом доме.

При этом сам Зеленский, судя по его высказываниям, пытается дистанцироваться от немедленных решений, сохраняя пространство для маневра как по вопросу выборов, так и по поводу своего политического будущего.