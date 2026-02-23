Национальный банк Украины с 25 февраля начнет выдавать новые банкноты номиналом 200 гривен с написанным на них бандеровским лозунгом.

В сообщении на сайте регулятора отмечается, что обновленные банкноты будут поступать банкам, инкассаторским компаниям и организациям, занимающимся обработкой наличных средств, передает ТАСС.

Гражданам не потребуется специально обменивать старые банкноты на новые – обе версии будут находиться в обороте параллельно и приниматься всеми юридическими и физическими лицами без ограничений. Старые банкноты выводиться из обращения не будут.

С августа 2024 года Национальный банк Украины уже ввел в обращение купюры с аналогичным бандеровским лозунгом номиналом 500, 1000, 50 и 20 гривен. Используемый лозунг «Слава Украине» был популярен среди бандеровцев времен Великой Отечественной войны.

Министерство юстиции России ранее включило Организацию украинских националистов (ОУН), лидером которой являлся Степан Бандера, а также ее атрибутику и лозунг «Слава Украине – героям слава» в перечень экстремистских.

