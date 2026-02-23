«Торговля на рынке»: Люксембург пожаловался на Венгрию

Брюсселю в диалоге с Венгрией по санкциям и другим вопросам постоянно приходится мотивировать власти республики финансовыми стимулами, пожаловался министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, глава МИД рассказал о чрезмерно прагматичной политике Венгрии в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Нам обычно приходится искать чековую книжку или [какое-то другое] соглашение с ними. Это немного похоже на рынок: они блокируют [соглашения], а если получают желаемое, то соглашаются», — разъяснил Беттель.

Венгрия поставила ЕС ультиматум

По его словам, ситуация не меняется на протяжении многих лет. Он добавил, что это несправедливо по отношению к другим государствам-членам и выразил надежду, что решение «венгерской проблемы» будет найдено в ближайшее время.