Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"

Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, что НАТО должно рассматривать российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную цель.

«НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель, - написал он. - Украина будет оценивать эту угрозу».

Так Зеленский отреагировал на размещение ракетного комплекса в Белоруссии.

18 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что "Орешник" находится в стране и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что в Белоруссии разместят не более 10 таких комплексов.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России заявил, что наша страна приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник".

Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" была впервые успешно испытана в боевых условиях в ноябре 2024 года. Подчеркивалось, что испытания в боевых условиях "Орешника" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ, а именно на применение ВСУ дальнобойного оружия американского и британского производства.