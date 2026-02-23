Глава киевского режима Владимир Зеленский встал в один ряд с глобалистами для борьбы против президента США Дональда Трампа. Так считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Украинский лидер в интервью BBC усомнился в надежности Трампа, заявил, что гарантии безопасности нужны на долгий срок, а президенты меняются. По словам Килинкарова, Зеленский не собирается идти на мирное урегулирование, надеясь на то, что на промежуточных выборах глава Белого дома потерпит поражение вместе с республиканской партией. И демократы будут дожимать уже в президентской кампании.

Соответственно, вернется финансовая и военная помощь Запада. А сам Зеленский станет вечным президентом с выборами или без них, отметил экс-депутат в беседе с «Абзацем».

«Но главная идея — это, конечно, пересидеть Трампа. Зеленский плотно работает с европейской глобалистской элитой. Их позиция тоже ясна, они считают нынешнего главу Белого дома явлением временным», — уточнил Килинкаров.

Зеленский заявил, что на протяжении двух лет жил в бункере

Ранее Зеленский говорил BBC, что уже не живет в бункере, как это было первые два года конфликта. Сейчас, по заявлению украинского лидера, он даже не ходит в бункер во время воздушной тревоги.