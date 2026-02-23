«Америка находится в плену у Китая»: описана дилемма США

Ряд американских чиновников начал использовать выражение «прятаться и ждать» для описания дилеммы, перед которой стоят США в отношении Китая. Об этом пишет британская Financial Times.

© Zuma / ТАСС

Автором выражения является китайский политический лидер и фактический руководитель государства в 1970-1980-х годах Дэн Сяопин. Он использовал ее как принцип внешней политики КНР, подразумевающий сдержанность — временную или постоянную.

По словам автора статьи, основной вопрос в настоящий момент заключается в том, изменился ли подход президента США Дональда Трампа к ключевым вопросам внешней и внутренней политики, или текущие действия и высказывания американского лидера направлены лишь на то, чтобы выиграть время.

«Это не разрядка напряженности. Это целенаправленная последовательность действий. Трамп по-прежнему соперничает [с Китаем], и большинство мер экспортного контроля остаются в силе. Это не свидетельствует о стратегическом смягчении, а лишь о перенастройке сроков и тактики», — предположил Крейг Синглтон, эксперт по американо-китайским отношениям.

Генеральный директор Rochefort Asset Management Кайл Басс назвал ситуацию «обменом заложниками с высокими ставками».

«Америка находится в плену у Китая, который мертвой хваткой держит редкоземельные металлы и важнейшие минералы, необходимые для нашей технологической и оборонной промышленности, в то время как Пекин отчаянно цепляется за ИИ-чипы Nvidia, чтобы стимулировать военную модернизацию и бросить вызов превосходству США», — отметил аналитик.

Обозреватель напомнил, что в ходе встречи лидеров США и Китая в Южной Корее, было достигнуто торговое перемирие.

Китай призвал США отменить односторонние торговые пошлины

В его рамках Пекин отсрочил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, а Вашингтон — приостановил внесение тысяч китайских компаний в экспортный черный список.