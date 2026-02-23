Силовые ведомства Мексики при поддержке США провели масштабную операцию против наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). В ходе акции был уничтожен глава картеля Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо), а также ряд боевиков. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Дата и место

По данным Минобороны Мексики, Эль Менчо обнаружили 22 февраля в небольшом городе Тапальпа в штате Халиско в ходе совместной операции армейского спецназа, военной разведки, военно-воздушных сил, прокуратуры и Национальной гвардии.

В ходе акции четверо преступников были ликвидированы, еще трое получили серьезные ранения и впоследствии скончались при транспортировке в Мехико.

Кто такой Эль Менчо

Эль Менчо, после смерти которого начались боевые действия, считался самым влиятельным наркобароном в мире. Его криминальная сеть затрагивала более 40 стран, а сам наркокартель под его руководством сравнивали с крупными запрещенными террористическими организациями.

Соединенные Штаты обещали за голову Эль Менчо 15 миллионов долларов. Правительство Мексики также предлагало за его ликвидацию крупную сумму.

Трофеи военных

Силовики изъяли различные вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, а также бронетехнику.

Помощь США

Минобороны Мексики отметило, что операция координировалась с властями США, которые в том числе предоставили разведывательную информацию.

Заместитель госсекретаря США, бывший американский посол в Мексике Кристофер Ландау поздравил мексиканских силовиков, но в то же время высказал обеспокоенность по поводу захлестнувшей страну волны насилия.

«Соединенные Штаты оказывали разведывательную поддержку мексиканскому правительству в рамках операции в Тапальпе, штат Халиско, Мексика, в ходе которой был ликвидирован Немесио «Эль Менчо» Осегера Сервантес, печально известный наркобарон и лидер картеля «Новое поколение Халиско». «Эль Менчо» был одной из главных целей для мексиканского и американского правительств как один из основных контрабандистов фентанила на территорию США», — уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Последствия

По мнению военных экспертов, Мексика оказалась на пороге кровопролитной гражданской войны.

На фоне сообщений о гибели лидера «Нового поколения Халиско» группировка, как отмечают эксперты, по всей видимости, перешла к тактике «через тысячу порезов».

Речь идет о серии разрозненных, но синхронизированных атак, цель которых — посеять панику и продемонстрировать способность картеля дестабилизировать ситуацию в масштабах страны.

В настоящее время беспорядки происходят в семи регионах, эпицентр остается в штате Халиско. Боевики ведут настоящую охоту на полицейских, военных. Руководство картеля пообещало за голову каждого правоохранителя 1,2 тыс. долларов.

В регионах также фиксируются поджоги автозаправок, взрывы и блокировки трасс. Сообщается об убийствах водителей грузовиков и бензовозов, что парализует логистику и усиливает эффект хаоса.

Причины проведения акции

По оценкам экспертов, операция против Эль Менчо стала кульминацией многолетнего преследования и проходила на фоне усиливающегося международного давления.

В частности, администрация президента США Дональда Трампа призывала мексиканские власти активнее противодействовать наркокартелям, что усилило координацию между странами в сфере безопасности.

Оценки экспертов

По значимости и последствиям устранение Эль Менчо можно сравнить с арестом в 2024 году наркобарона Исмаэля Замбады, возглавлявшего картель «Синалоа», заявил журналист газеты El Pais, автор книг о наркобизнесе в Латинской Америке Пабло Ферри.

«Пока не появятся подробности операции, можно сказать, что устранение Эль Менчо — это победа стратегии безопасности президента Клаудии Шейнбаум в один из самых критических моментов ее президентства, когда в таких штатах, как Синалоа и Мичоакан, участились случаи насилия», — заключил Ферри.

Подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен скептически оценил влияние этого убийства на наркоторговлю.

Аналитик подчеркнул, что убийство даже такого крупного фигуранта, как Эль Менчо, не остановит наркотрафик. В основе проблемы лежит спрос, а спрос — это США. Пока он сохраняется, на место убитого придут новые лидеры, и пустота быстро заполнится.